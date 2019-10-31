Японские туристы во второй день пилотной поездки на Курилы посетят православный храм

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 октября. /ТАСС/. Группа японских туристов в рамках пилотной поездки на южную часть Курил (Сахалинская область) в четверг посетит на Кунашире православный храм, специально подготовленный для гостей концерт местных творческих коллективов, осмотрит природные достопримечательности острова. Об этом сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

На Кунашир японские туристы с Хоккайдо (Япония) прибыли в среду утром. С 30 октября по 4 ноября они посетят не только Кунашир, но и Итуруп. Ростуризм 15 августа сообщил, что после проведения пилотного тура в 2019 году планируется организовывать регулярные туристические поездки для японцев на Курилы. Эта программа, как отметили в ведомстве, должна способствовать развитию въездного туризма в РФ, она позволит довести взаимный туристический поток между Японией и Россией до 400 тыс. человек к 2023 году.

"Сегодня в программе экскурсии на мыс Столбчатый, в православный храм и районный Дом культуры. Местные коллективы подготовили для иностранцев концерт", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, экскурсии для японцев на Кунашире организует туристическая компания "Битомо", на Итурупе - "Гидрострой-тур". В первый день туристы посетили смотровые площадки с видом на вулканы Головнина и Менделеева, скалу Чертов палец, японское кладбище и краеведческий музей. В поездке на Курилы приняли участие 44 человека, включая сопровождающих чиновников и переводчиков.

Ранее вице-мэр администрации Южно-Курильского городского округа на Кунашире Наталья Савочкина рассказала ТАСС о том, что на соседний остров Итуруп японские гости отправятся 1-2 ноября. Пилотный проект должен был стартовать 11 октября, но был перенесен на конец месяца по инициативе российской стороны.

Москва и Токио ведут консультации по вопросам совместной хозяйственной деятельности на южной части Курил по пяти направлениям: аквакультура, тепличные хозяйства, туризм, ветроэнергетика и переработка отходов. Налаживание сотрудничества в этих сферах стороны рассматривают как важный шаг на пути к заключению мирного договора. В июне этого года РФ и Япония согласовали две бизнес-модели по утилизации мусора и туризму для реализации на Курилах.