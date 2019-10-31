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Власти Японии восстановят уничтоженный пожаром древний замок из списка ЮНЕСКО

Накануне в замке королей Окинавы проводились работы, связанные с местным праздником

ТОКИО, 31 октября. /ТАСС/. Правительство Японии намерено восстановить уничтоженный пожаром замок Сюри в городе Наха на южном острове Окинава, который входит в список объектов Всемирного наследия Организации Объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Это трагическое событие, - сказал он. - Правительство приложит все силы к восстановлению замка".

Пожар там произошел в ночь со среды на четверг. Уничтожены главный, северный и южный корпуса дворцового комплекса, служившего несколько веков резиденцией королей Рюкю, правивших на Окинаве до ее присоединения к Японии в 1879 году. В общей сложности шесть зданий выгорели там на площади примерно 4,2 тыс. кв. м, сообщило местное пожарное управление.

Во время возгорания в замке никого не было, никто не пострадал. По предварительным данным, пожар начался с главного корпуса комплекса. С 27 октября там проводились работы, связанные с местным праздником.

Замок Сюри был возведен в XIV-XV веках, в его архитектуре уникально сочетается влияние Китая и Японии, он считается символом самобытной культуры Окинавы. В 1945 году комплекс был полностью уничтожен в ходе ожесточенных боев между американским десантом и японским гарнизоном острова. В 1992 году замок восстановили в точном соответствии со старинными чертежами. В 2000 году он был включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Теги
Япония
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