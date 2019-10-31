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Системами биометрического опознавания оснащены 86% российских СИЗО

Замдиректора ФСИН России Валерий Бояринев отметил, что эти системы позволяют минимизировать возможность совершения побега путем подмены при освобождении из учреждения или конвоирования за пределы СИЗО

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Около 90% российских СИЗО и тюрем оборудованы системами биометрического опознавания. Об этом в интервью ТАСС к Дню работника СИЗО и тюрем рассказал заместитель директора ФСИН России Валерий Бояринев.

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"На сегодняшний день биометрическими системами распознавания личности оборудованы уже 186 СИЗО и тюрем или 86% от их общего количества", - сообщил он. Эти системы позволяют контролировать лиц, прибывающих и убывающих из учреждения, и минимизировать возможность совершения побега путем подмены при освобождении из учреждения или конвоирования за пределы СИЗО, пояснил Бояринев.

Несколько лет назад ФСИН начала оснащать СИЗО системами распознавания всех входящих и покидающих СИЗО заключенных и сотрудников по биометрическим данным - отпечаткам пальцев и ладони или отпечаткам пальцев и сравнению изображения лица. Создается специальная дактилокарта, содержащая сведения об отпечатках пальцев, фотоизображение внешности и особых примет. Для посетителей СИЗО может создаваться разовая идентификационная карта с данными. ФСИН апробировала также создание 3D-маски лица, но признала, что такая технология слишком дорогостоящая.

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