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Во ФСИН рассказали о зависимости начинающих сотрудников тюрем от гаджетов

По словам замдиректора службы Валерия Бояринева, им бывает непросто привыкнуть обходиться без этих устройств на время дежурства

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Начинающие сотрудники следственных изоляторов и тюрем во время службы испытывают трудности, в том числе из-за зависимости от гаджетов. Об этом в интервью ТАСС к Дню работника СИЗО и тюрем рассказал заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерий Бояринев.

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"Многие молодые люди уже не могут жить без гаджетов, у них появляется привычка постоянно заходить в свои мобильные телефоны, для них бывает непросто привыкнуть обходиться без них на время дежурства в учреждении", - рассказал Бояринев в интервью ТАСС.

Среди других сложностей он назвал и тот факт, что некоторые сотрудники работают в СИЗО, расположенных не в тех населенных пунктах, в которых они проживают. "Бывают сложные ситуации, например, когда сотрудник проходит службу в другом населенном пункте. После дежурств он уезжает домой, начальник учреждения даже не знает, что у него происходит, в том числе в семье", - сказал замдиректора ФСИН.

Вместе с тем он отметил, что все сотрудники следственных изоляторов и тюрем проходят специальное обучение и подготовку.

31 октября в России работники следственных изоляторов и тюрем отмечают профессиональный праздник.

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Россия
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