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В Кремле считают закономерным высокий интерес россиян к прошлому Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал представленную в экспозиции Центрального государственного архива в Петербурге характеристику на Владимира Путина, которая была дана ему по линии КГБ СССР
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает закономерным высокий интерес, который вызывают факты и документы, связанные с прошлым российского лидера Владимира Путина. Об этом представитель Кремля заявил ТАСС, комментируя появление в экспозиции Центрального государственного архива историко-политических документов Санкт-Петербурга ранее не экспонировавшейся характеристики на Путина, которая была дана ему много лет назад по линии КГБ СССР.

"Да, считаем закономерным такой интерес", - отметил Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле закономерным высокий интерес россиян к фактам из биографии Путина.

Выставка "Выдающиеся деятели отечественной истории XX-XXI веков" посвящена 90 персонам, которые добились значительных успехов в сфере политики, военного дела, науки, искусства и культуры. В экспозицию вошли документы, посвященные 75-летию со дня Великой Победы, 170-летию со дня рождения академика Ивана Павлова, 155-летию со дня рождения инженера, строителя первых гидроэлектростанций Генриха Графтио. На выставке представлена анкета на комсомольца Владимира Путина, анкеты Валентины Матвиенко и Георгия Полтавченко, письма, фотографии, документы с резолюциями Михаила Горбачева, Юрия Гагарина, Игоря Курчатова, Максима Горького, Казимира Малевича.

В частности, в анкете на Путина говорится, о том, что с 1975 года он "является членом комсомольского бюро, отвечал за организационную и спортивную работу. С данными комсомольскими поручениями справился успешно, проявив при этом добросовестность и инициативу".

В документе также отмечается, что "товарищ Путин В. В. постоянно повышает свой идейно-политический уровень", а также "постоянно совершенствует свое профессиональное мастерство". Приводятся в характеристике и данные о его занятиях в свободное от работы время, в частности, о том, что он является мастером спорта СССР и чемпионом Ленинграда (1976 г.) по борьбе дзюдо, а также мастером спорта СССР по борьбе самбо.

"Морально устойчив. Пользуется заслуженным авторитетом у товарищей по работе", - говорится в заключительной части документа.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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