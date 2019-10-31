Москалькова предложила засчитывать в стаж безработных женщин уход за ребенком

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Время, проведенное неработающими женщинами в уходе за ребенком, необходимо засчитывать в трудовой стаж. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

"Совершенно справедливо, что, даже если женщина не работала ни одного дня, но она родила ребенка и занимается этим общественно-полезным трудом, личным трудом, то, конечно, ей тоже должно для пенсии идти в трудовой стаж это время", - сказала омбудсмен в четверг в эфире программы "Утро России" телеканала "Россия 1", комментируя вопрос включения отпуска по уходу за ребенком в трудовой стаж.

Вместе с тем, она считает, что эта инициатива должна касаться всех женщин, которые ухаживают за детьми. "Мы говорим и о декретном отпуске в отношении работающей женщины, за которой сохраняется место работы", - подчеркнула Москалькова.

Она выразила надежду, что данное предложение будет поддержано. "Конечно, это несправедливо, и на это обратили внимание не только я, но и многие прогрессивные граждане нашей России. Самое главное, что эта инициатива находит положительное обсуждение и поддержку и председателя правительства, об этом говорил патриарх", - отметила уполномоченный.

Министерство труда и социального развития РФ ранее сочло справедливым и обоснованным предложение об увеличении с полутора до трех лет периода ухода за ребенком, включаемого в страховой стаж при назначении пенсии.