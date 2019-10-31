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"Бутырку" готовятся перевести за пределы центра Москвы

В ближайшие годы в столице планируют построить три новых СИЗО

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Три новых следственных изолятора планируют построить в Москве в ближайшие годы, один из них должен прийти на смену старейшего столичного СИЗО "Бутырка".

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Об этом в интервью ТАСС ко Дню работника СИЗО и тюрем рассказал заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерий Бояринев.

"В настоящее время прорабатывается возможность заключения соглашения, предполагающего выделение городом земельного участка и строительства нового следственного изолятора на 3 тыс. мест за пределами центральной (исторической) части города и передачу Москве зданий старых СИЗО-2 ("Бутырка") и СИЗО-3 ("Пресня")", - сказал Бояринев.

По его словам, еще один следственный изолятор в столице на 2 тыс. мест будет строить ФСИН России уже в рамках федеральной целевой программы.

"Кроме этого, в Зеленограде на территории действующего СИЗО-12 (который планируется передать из УФСИН по Московской области в УФСИН по Москве - прим. ТАСС) будет строиться дополнительный большой корпус на 800 мест", - добавил он.

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