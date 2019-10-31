Трутнев поручил властям ЕАО поскорее завершить обследование пострадавших от паводка домов

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Еврейская автономная область остается единственным регионом Дальнего Востока, где до сих пор не завершено обследование пострадавших в ходе паводка домов. Об этом сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в ходе совещания в регионе.

Ранее жители попавших в зону паводка населенных пунктов в Еврейской АО во время личного приема обратились к главе региона Александру Левинталю с просьбой ускорить выплату компенсаций, а также работы по обследованию поврежденных домов и подтопленных участков.

"Еврейская автономная область - единственная на территории Дальнего Востока, где не завершено обследование домов. То есть мы даже не можем приступать к выделению средств гражданам для расселения, потому что обследование незакончено", - сказал Трутнев.

Он добавил, что власти региона обещают завершить работу до 15 ноября. "Погода, вы сами видите, не самая комфортная, поэтому ничего хорошего в этом нет. Это, конечно, просто плохая работа администрации территории", - считает он.

Строительство дамбы

Поручил Трутнев разобраться и с проблемой строительства дамбы для защиты от паводков населенного пункта в Ленинском районе региона, поручение о котором было дано еще в 2013 году.

В 2019 году Ленинский район вновь оказался затронут паводком. Наряду с еще одним районом он оставался подтопленным до середины октября.

"Дамба не закольцована, не закончены еще даже проектные работы. Прошло с 2013 года шесть лет, а территория не защищена. Поэтому мы снова столкнулись с подтоплением - 82 дома оказались в зоне подтопления. Эти дома могли в ней не оказаться. Я прошу обязательно разобраться с этим Министерство природных ресурсов [РФ] и я думаю, что прокуратуре нужно посмотреть этот вопрос", - сказал Трутнев.

Власти неоднократно проводили конкурсы на выполнение проектных работ, из-за недобросовестных подрядчиков контракты расторгались четыре раза, в итоге спустя шесть лет строительство остается незавершенным.

О паводках

В июле и августе обильные дожди вызвали мощные паводки в Амурской области и Еврейской автономной области, Приморском и Хабаровском краях. В ЕАО сложная паводковая ситуация из-за высокого уровня Амура, подъема грунтовых вод, разлива малых рек отмечалась с августа. По данным властей региона на 31 октября, всего в ходе паводка в Еврейской АО было подтоплено 579 жилых домов в 55 населенных пунктах.