{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Что изменится в жизни россиян с 1 ноября 2019 года

© Денис Кожевников/ТАСС
ДТП можно будет оформить без полицейских в новом приложении, Рунет защитят от внешних угроз, а иностранцам станет легче получить вид на жительство

Вместе с Госдумой рассказываем, какие важные законы и нормы заработают в ноябре 2019 года и коснутся многих россиян.

Заработает закон о "суверенном Рунете"

На эту тему
Зачем нужен закон о надежном Рунете. И что может измениться для обычных пользователей

С 1 ноября вступает в силу закон об обеспечении безопасной и устойчивой работы российского сегмента интернета на случай, если его отключат от глобальной инфраструктуры Сети.

В соответствии с ним в России должна появиться дублирующая инфраструктура для бесперебойной работы интернета. В случае угроз Роскомнадзор сможет взять на себя "централизованное управление сетью связи общего пользования". Список этих угроз определит правительство. Текст закона — рамочный, то есть его полноценная работа зависит от дополнительных подзаконных актов, решений властей и развития технологий.

Подробнее о том, как появилась инициатива, читайте в другом нашем материале.

Иностранцы смогут получить бессрочный вид на жительство в России

С 1 ноября иностранные граждане смогут получить вид на жительство (ВНЖ) в России на неограниченный срок. До этого ВНЖ выдавали на пять лет, а после его нужно было продлевать. Исключением из новых правил остаются квалифицированные специалисты и члены их семей — им ВНЖ продолжат выдавать на время, пока действует разрешение на работу.

На эту тему
Такие родные иностранцы: что держит экспатов в Москве

Впрочем, приезжие все равно обязаны будут каждый год подтверждать, что постоянно живут в России. Для этого в органы внутренних дел надо будет подавать заявление — лично или в электронной форме. Каждый пятый год пребывания в стране — только лично. Если два года подряд иностранец не пошлет такое уведомление, то ВНЖ аннулируют.

Еще власти сократили срок рассмотрения запроса на ВНЖ — с шести до четырех месяцев, а также увеличили госпошлину на выдачу — с 3,5 тыс. до 5 тыс. рублей.

Оформить ДТП без полицейских можно через новое приложение

С 1 ноября должно заработать новое приложение для оформления европротокола — "Помощник ОСАГО". По разным оценкам, оно сократит время оформления аварии до 10–15 минут — теперь для этого не придется заполнять никакие бумаги.

На эту тему
Европротокол 2.0. Автомобилистам обещают чудеса

Приложение будет доступно только тем водителям, у кого есть подтвержденная учетная запись на портале госуслуг — его нужно будет привязать к личному кабинету. Оформление ДТП идет на смартфоне одного из участников, программа пошагово подсказывает, какие графы надо заполнить, а также что и как сфотографировать. При этом большая часть сведений автоматически подтянется из личного кабинета. Дальше документ отсылается на почту второму участнику, тот подтверждает, что у него нет возражений. И наконец, информация уходит в общую базу данных ОСАГО и в страховые компании участников происшествия. Сервис также будет доступен и непосредственно на сайте госуслуг — уже сейчас можно посмотреть, как он будет работать.

Первое время приложение будет доступно в тестовом режиме в Республике Татарстан, в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. На всю страну его планируют распространить в 2020–2021 году.

Кроме того, еще месяц назад отменили лимит 100 тыс. рублей при оформлении аварии по европротоколу. С 1 октября участники ДТП могут обойтись без сотрудников полиции, если у них нет разногласий и ущерб укладывается в 400 тыс. рублей. Оформить аварию по европротоколу по-прежнему можно, только если: в аварии участвовало две машины, у водителей которых есть полисы ОСАГО; в ДТП никто не пострадал и не погиб; третьим лицам не нанесен ущерб.

МФО не смогут выдавать займы под залог жилья

С 1 ноября микрофинансовые организации (МФО) больше не смогут выдавать россиянам кредиты под залог жилья или доли в нем.

Запрет коснется займов, которые выдают на цели, не связанные с предпринимательской деятельностью. Новое правило призвано защитить граждан от мошенничества и рисков остаться без крыши над головой, объясняли авторы инициативы.

Собственникам сообщат о заочных сделках с недвижимостью 

На эту тему
Что нужно проверить при покупке квартиры на вторичном рынке

С 1 ноября, если сделка с недвижимостью проводится с использованием электронной подписи, то перед ее регистрацией собственнику обязательно будут отправлять уведомление. Предполагается, что это должно защитить граждан от мошенников, которые могут подделать электронную подпись или как-то еще получить к ней доступ. Получить уведомление можно будет на электронную почту, которую владельцы недвижимости оставят для обратной связи.

Кроме того, тот же закон ранее постановил, что если собственник хочет разрешить сделки с электронной подписью, то ему нужно предоставить в Росреестр письменное согласие — лично или, если нотариус заверил такое разрешение, то по почте. Иначе совершение заочной сделки будет невозможно. 

Вырастут штрафы за переработки водителей

С 1 ноября вступает в силу закон, который ужесточает штрафы за нарушение режима труда и отдыха водителей.

На эту тему
Ужесточение правил техосмотра: чего ждать водителям

Раньше за это фактически платил только сам водитель. Теперь ответственность с ним разделят индивидуальные предприниматели и юридические лица — владельцы транспортных компаний, которые часто и вынуждают своих сотрудников перерабатывать. Так, водители должны будут заплатить 1,5–2 тыс. рублей, должностные лица — 7–10 тыс. рублей, ИП — 15–25 тыс. рублей и юрлица — 20–50 тыс. рублей.

Еще закон ужесточил ответственность и за выход на рейс без тахографа, который контролирует режим труда и отдыха водителей, а также регистрирует скорость и пробег. Для водителей штраф вырастет с 1–3 тыс. рублей до 3–5 тыс. рублей. Должностные лица, выпустившие транспортное средство со сломанным тахографом или вообще без него, заплатят 7–10 тыс. рублей. ИП грозит штраф на сумму 15–25 тыс. рублей, юрлицам — 20–50 тыс. рублей.

Кроме того, с ноября заработают новые требования к физическим лицам — владельцам автобусов и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой больше 3,5 тыс. кг. Они тоже должны установить тахографы на свой транспорт.

Паломники получат официальный статус

С 1 ноября вступает в силу закон, который закрепляет понятия "паломники" и "паломничество".

На эту тему
Инструкция для паломника: как вести себя во время хаджа

Паломники — это люди, отправившиеся в путешествие, чтобы посетить места религиозного почитания и объекты религиозного назначения, а также поучаствовать в обрядах и церемониях. При этом они могут отправиться в такое путешествие сами или организованно — готовить и сопровождать подобные поездки имеют право только религиозные организации. Те, в свою очередь, смогут организовывать поездки на возмездной или безвозмездной основе.

Закон должен оградить верующих от мошенников и недобросовестных организаторов таких поездок. "Они (паломники — прим. ТАСС) отличаются именно целью поездок — посещение мест религиозного почитания, участие в религиозных церемониях. Именно поэтому такие поездки должны организовывать религиозные организации. Это не коммерческая деятельность для получения прибыли. Прямое участие в организации паломнических поездок религиозных организаций позволит обеспечить права граждан, их безопасность, защиту от мошенничества, а также от экстремизма", — считает один из авторов инициативы, председатель Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

Кроме того, документ регламентирует визиты обычных туристов в места паломничества: они должны соблюдать требования к внешнему виду, если такие есть, и установленный религиозный порядок.

ЦБ утвердил стандарт защиты потребителей страховых услуг

С 4 ноября заработает стандарт защиты прав и интересов клиентов страховых брокеров.

На эту тему
Как правильно застраховать квартиру

Документ устанавливает необходимый минимум информации, которую должны получить пользователи финансовых услуг. Так, страховой брокер обязан сообщать о "своем полном и сокращенном наименовании, членстве в саморегулируемой организации (СРО), об оказываемых финансовых услугах, о страховых организациях, в интересах которых действует страховой брокер. Кроме того, страховые брокеры обязаны сообщать потребителям о способах защиты их прав, возможностях направления жалоб и обращений, а также порядке урегулирования возникающих споров".

Кроме того, стандарт закрепляет правила того, как страховые брокеры должны общаться с клиентами при заключении, изменении, прекращении и расторжении договоров. При этом правила регламентирут взаимодействие не только с гражданами, но и с представителями малого и среднего бизнеса.

Страховой брокер — это посредник между страховой компанией и непосредственно тем, кто хочет купить страховку (страхователем). Проще говоря, это фирма, которая продает полисы разных страховых компаний. Пользоваться ее услугами может быть выгодно для жителей крупных городов — особенно когда страховка дорогая (каско, ОСАГО, дом, жизнь и т.д.). Ведь чтобы подобрать самый выгодный полис, придется изучить и сравнить предложения далеко не одного страховщика. А брокер сделает это за вас. Но важно помнить — для этого нужна лицензия.

Реклама на ТАСС
Парусник "Паллада" отправляется в кругосветку в честь 200-летия открытия Антарктиды
Кругосветное плавание также посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС