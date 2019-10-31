Что изменится в жизни россиян с 1 ноября 2019 года

ДТП можно будет оформить без полицейских в новом приложении, Рунет защитят от внешних угроз, а иностранцам станет легче получить вид на жительство

Вместе с Госдумой рассказываем, какие важные законы и нормы заработают в ноябре 2019 года и коснутся многих россиян. Заработает закон о "суверенном Рунете"

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С 1 ноября вступает в силу закон об обеспечении безопасной и устойчивой работы российского сегмента интернета на случай, если его отключат от глобальной инфраструктуры Сети. В соответствии с ним в России должна появиться дублирующая инфраструктура для бесперебойной работы интернета. В случае угроз Роскомнадзор сможет взять на себя "централизованное управление сетью связи общего пользования". Список этих угроз определит правительство. Текст закона — рамочный, то есть его полноценная работа зависит от дополнительных подзаконных актов, решений властей и развития технологий. Подробнее о том, как появилась инициатива, читайте в другом нашем материале. Иностранцы смогут получить бессрочный вид на жительство в России С 1 ноября иностранные граждане смогут получить вид на жительство (ВНЖ) в России на неограниченный срок. До этого ВНЖ выдавали на пять лет, а после его нужно было продлевать. Исключением из новых правил остаются квалифицированные специалисты и члены их семей — им ВНЖ продолжат выдавать на время, пока действует разрешение на работу.

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Впрочем, приезжие все равно обязаны будут каждый год подтверждать, что постоянно живут в России. Для этого в органы внутренних дел надо будет подавать заявление — лично или в электронной форме. Каждый пятый год пребывания в стране — только лично. Если два года подряд иностранец не пошлет такое уведомление, то ВНЖ аннулируют. Еще власти сократили срок рассмотрения запроса на ВНЖ — с шести до четырех месяцев, а также увеличили госпошлину на выдачу — с 3,5 тыс. до 5 тыс. рублей. Оформить ДТП без полицейских можно через новое приложение С 1 ноября должно заработать новое приложение для оформления европротокола — "Помощник ОСАГО". По разным оценкам, оно сократит время оформления аварии до 10–15 минут — теперь для этого не придется заполнять никакие бумаги.

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Приложение будет доступно только тем водителям, у кого есть подтвержденная учетная запись на портале госуслуг — его нужно будет привязать к личному кабинету. Оформление ДТП идет на смартфоне одного из участников, программа пошагово подсказывает, какие графы надо заполнить, а также что и как сфотографировать. При этом большая часть сведений автоматически подтянется из личного кабинета. Дальше документ отсылается на почту второму участнику, тот подтверждает, что у него нет возражений. И наконец, информация уходит в общую базу данных ОСАГО и в страховые компании участников происшествия. Сервис также будет доступен и непосредственно на сайте госуслуг — уже сейчас можно посмотреть, как он будет работать. Первое время приложение будет доступно в тестовом режиме в Республике Татарстан, в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. На всю страну его планируют распространить в 2020–2021 году. Кроме того, еще месяц назад отменили лимит 100 тыс. рублей при оформлении аварии по европротоколу. С 1 октября участники ДТП могут обойтись без сотрудников полиции, если у них нет разногласий и ущерб укладывается в 400 тыс. рублей. Оформить аварию по европротоколу по-прежнему можно, только если: в аварии участвовало две машины, у водителей которых есть полисы ОСАГО; в ДТП никто не пострадал и не погиб; третьим лицам не нанесен ущерб.

МФО не смогут выдавать займы под залог жилья С 1 ноября микрофинансовые организации (МФО) больше не смогут выдавать россиянам кредиты под залог жилья или доли в нем. Запрет коснется займов, которые выдают на цели, не связанные с предпринимательской деятельностью. Новое правило призвано защитить граждан от мошенничества и рисков остаться без крыши над головой, объясняли авторы инициативы. Собственникам сообщат о заочных сделках с недвижимостью

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С 1 ноября, если сделка с недвижимостью проводится с использованием электронной подписи, то перед ее регистрацией собственнику обязательно будут отправлять уведомление. Предполагается, что это должно защитить граждан от мошенников, которые могут подделать электронную подпись или как-то еще получить к ней доступ. Получить уведомление можно будет на электронную почту, которую владельцы недвижимости оставят для обратной связи. Кроме того, тот же закон ранее постановил, что если собственник хочет разрешить сделки с электронной подписью, то ему нужно предоставить в Росреестр письменное согласие — лично или, если нотариус заверил такое разрешение, то по почте. Иначе совершение заочной сделки будет невозможно. Вырастут штрафы за переработки водителей С 1 ноября вступает в силу закон, который ужесточает штрафы за нарушение режима труда и отдыха водителей.

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Раньше за это фактически платил только сам водитель. Теперь ответственность с ним разделят индивидуальные предприниматели и юридические лица — владельцы транспортных компаний, которые часто и вынуждают своих сотрудников перерабатывать. Так, водители должны будут заплатить 1,5–2 тыс. рублей, должностные лица — 7–10 тыс. рублей, ИП — 15–25 тыс. рублей и юрлица — 20–50 тыс. рублей. Еще закон ужесточил ответственность и за выход на рейс без тахографа, который контролирует режим труда и отдыха водителей, а также регистрирует скорость и пробег. Для водителей штраф вырастет с 1–3 тыс. рублей до 3–5 тыс. рублей. Должностные лица, выпустившие транспортное средство со сломанным тахографом или вообще без него, заплатят 7–10 тыс. рублей. ИП грозит штраф на сумму 15–25 тыс. рублей, юрлицам — 20–50 тыс. рублей. Кроме того, с ноября заработают новые требования к физическим лицам — владельцам автобусов и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой больше 3,5 тыс. кг. Они тоже должны установить тахографы на свой транспорт. Паломники получат официальный статус С 1 ноября вступает в силу закон, который закрепляет понятия "паломники" и "паломничество".

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Паломники — это люди, отправившиеся в путешествие, чтобы посетить места религиозного почитания и объекты религиозного назначения, а также поучаствовать в обрядах и церемониях. При этом они могут отправиться в такое путешествие сами или организованно — готовить и сопровождать подобные поездки имеют право только религиозные организации. Те, в свою очередь, смогут организовывать поездки на возмездной или безвозмездной основе. Закон должен оградить верующих от мошенников и недобросовестных организаторов таких поездок. "Они (паломники — прим. ТАСС) отличаются именно целью поездок — посещение мест религиозного почитания, участие в религиозных церемониях. Именно поэтому такие поездки должны организовывать религиозные организации. Это не коммерческая деятельность для получения прибыли. Прямое участие в организации паломнических поездок религиозных организаций позволит обеспечить права граждан, их безопасность, защиту от мошенничества, а также от экстремизма", — считает один из авторов инициативы, председатель Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов. Кроме того, документ регламентирует визиты обычных туристов в места паломничества: они должны соблюдать требования к внешнему виду, если такие есть, и установленный религиозный порядок. ЦБ утвердил стандарт защиты потребителей страховых услуг С 4 ноября заработает стандарт защиты прав и интересов клиентов страховых брокеров.

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