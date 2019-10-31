В Донбасс прибыл очередной гуманитарный конвой МЧС России

ДОНЕЦК/ЛУГАНСК, 31 октября. /ТАСС/. Гуманитарный конвой МЧС Российской Федерации, 89-й по счету, в четверг прибыл в Донецкую и Луганскую народные республики. Об этом сообщают корреспонденты Донецкого агентства новостей и Луганскинформцентра.

По данным МЧС ЛНР, 12 автомобилей российских спасателей доставили в Луганск 129,6 тонны гуманитарного груза - более 23 тыс. продуктовых наборов для детей в возрасте до трех лет. Такой же гуманитарный конвой с детским питанием разгружается в Донецке.

В предыдущий раз, 24 октября, "белые грузовики" из РФ доставили в республики Донбасса около 540 тонн гуманитарного груза. Это были наборы детского питания, а также медикаменты и медицинское оборудование.

Россия оказывает гуманитарную помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик на постоянной основе с августа 2014 года. За этот период в Донбасс было доставлено свыше 81 тыс. тонн гуманитарных грузов.