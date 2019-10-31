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В Новой Зеландии запретили видеоигру о теракте в Крайстчерче

Как отметили в ведомстве, игра "Shitposter" идеализирует стрелка Брентона Тарранта

СИДНЕЙ, 31 октября. /ТАСС/. Власти Новой Зеландии запретили видеоигру, основанную на событиях в Крайстчерче во время теракта 15 марта, и видеозапись нападения на синагогу и турецкую закусочную в Галле. Об этом в четверг сообщает Управление по классификации фильмов и литературных произведений Новой Зеландии на своем официальном сайте.

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В заявлении ведомства отмечается, что игра "Shitposter", идеализирующая новозеландского стрелка Брентона Тарранта и его действия 15 марта в Крайстчерче, отныне "классифицируется как нежелательная". "Создатели этой игры намеревались произвести и продать игру, которая помещает игрока на место террориста-убийцы, и любой, кто не является белым гетеросексуальным мужчиной, для него становится целью", - указано в заявлении главы управления Дэвида Шенкса. По его словам, создатели игры "заинтересованы в поддержке и прославлении экстремистских атак".

Одновременно с игрой были запрещены видеоматериалы, распространенные террористом, убившим двух человек в Галле в Германии. "Эти публикации пропагандируют убийства и терроризм и не служат никакой позитивной цели. <...> Они явно направлены на то, чтобы учить и подталкивать других людей к совершению подобных преступлений против невинных людей", - отметил Шенкс.

В управлении напомнили, что любое использование и распространение нежелательного контента является преступлением и подобные действия повлекут за собой уголовное преследование.

9 октября в Галле некий Штефан Б. совершил нападение на синагогу и на турецкую закусочную. Погибли два человека, еще двое пострадали. Нападения он транслировал в интернете. Полиции удалось задержать его. Штефан Б. признался в содеянном и заявил, что руководствовался экстремистскими мотивами.

15 марта в новозеландском городе Крайстчерч были совершены нападения на две мечети, в результате которых погиб 51 человек, еще 50 были ранены. Нападавшему - 28-летнему Брентону Тарранту - были предъявлены обвинения в убийствах, покушениях на убийства и совершении теракта, однако он заявил, что невиновен в этих преступлениях. Следующие слушания по делу состоятся 2 июня 2020 года, предполагается, что судебный процесс займет от 6 до 12 недель.

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