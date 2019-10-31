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Метеорологи рассказали о разнице между гололедом и гололедицей

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова объяснила, что гололед может образовываться на любых поверхностях, а гололедица - только на горизонтальных

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Гололед является более опасным явлением для водителей и пешеходов и может образовываться на любых поверхностях, в то время как гололедица - только на горизонтальных. Об этом ТАСС рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Это совершенно два разных явления. Гололед образовывается, когда в холодное полугодие термометры показывают минус, но в облачном слое температура положительная, а осадки идут в жидкой фазе. Попадая в слой отрицательной температуры, они не успевают растаять, ложатся на различные поверхности и замерзают, образуя ледяную корку. Гололед - это очень скользкий и ровный лед. Он может образовываться везде: на корпусах машин, на деревьях, проводах", - сообщила она.

Гололедица образовывается, когда резкое похолодание наступает после выпадения осадков. Осадки при гололедице замерзают только на горизонтальной поверхности, преимущественно на дорогах и тротуарах. Гололед представляет большую опасность для водителей и пешеходов, нежели гололедица, отметила Макарова.

В четверг в Москве ожидается гололедица.

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