Открытие перекрестного года Киргизии и России намечено на февраль 2020 года

БИШКЕК, 31 октября. /ТАСС/. Церемония начала Года России в Киргизии и Года Киргизии в РФ запланирована на начало следующего года. Об этом заявил в четверг в Бишкеке на пресс-конференции специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Церемония официального открытия перекрестного года России и Кыргызстана предварительно состоится в Москве в конце февраля 2020 года", - сказал он. По его словам, для России это будет первый за последние 13 лет перекрестный год РФ со странами - участницами СНГ.

"Этот перекрестный год для России имеет важное значение, поскольку наши страны являются стратегическими партнерами", - отметил Швыдкой.

По его оценке, взаимоотношения двух государств на данном этапе "хорошие и без перекрестного года". Однако с помощью запланированных на 2020 год в Киргизии и РФ мероприятий, уверен он, взаимодействие удастся поднять на более высокий уровень.

Договоренность о проведении Года Киргизии в России и Года России в Киргизии была достигнута в марте нынешнего года во время государственного визита российского президента Владимира Путина в Бишкек.