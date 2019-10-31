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Студенты из России победили на международном конкурсе виртуальных проектов в Южной Корее

Победители получат денежный приз и возможность поучаствовать в конкурсе на годовое финансирование создания виртуальных проектов

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Студенты Сибирского федерального университета (СФУ) и Красноярского художественного училища им. Сурикова выиграли международный конкурс виртуальных проектов 2019 NCM Open Call XReality в номинации "дополненная реальность", который проводит компьютерный музей "Нексон" (Nexon, Южная Корея). Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

"Разработанный лабораторией Digital Humanities (DHlab) кафедры информационных технологий в креативных и культурных индустриях Гуманитарного института СФУ проект дополненной реальности стал победителем в своей категории открытого международного конкурса проектов XR - расширенной реальности, включающей в себя AR (дополненная реальность), VR (виртуальная реальность) и MR (смешанная реальность). Конкурс прошел в Южной Корее, его организатором выступил компьютерный музей Nexon (о. Чеджу)", - говорится в сообщении.

Общий призовой фонд конкурса составил 13 млн южнокорейских вон (свыше 700 тыс. рублей). Победители в каждой из категорий получат от одного до трех миллионов южнокорейских вон (от 55 до 165 тыс. рублей) и возможность поучаствовать в конкурсе на годовое финансирование создания виртуальных проектов.

Работа красноярских студентов под названием "Компетенции, наставничество, сообщество" посвящена истории человечества, преемственности поколений, передаче знаний и наставничества. Так, сначала зритель видит только три объемных тетраэдра высотой около метра, на каждой стороне которых нарисована черно-белая картина. Но стоит на тетраэдр навести планшет, картины оживают и расцветают яркими красками. Программа, написанная студентами СФУ, позволяет анимировать плоскостное изображение и увидеть шесть коротких 15-20-секундных видео, объединенных в одну историю.

"Этот проект на стыке искусства и технологий, уверен, за этим будущее. Конечно, это не заменит привычный поход в картинную галерею, но вполне может стать дополнительным инструментом в изучении и понимании изобразительного искусства", - сказал один из авторов проекта, студент СФУ Николай Солопеко, слова которого приводятся в сообщении. Отмечается, что в проекте также принимали участие студенты Красноярского художественного училища имени Василия Сурикова.

Компьютерный музей Nexon в Чеджу (Южная Корея), организованный при поддержке крупных IT-компаний, проводит международный конкурс виртуальных проектов NCM Open Call XReality с 2016 года. Работы принимаются по трем номинациям: AR (дополненная реальность), VR (виртуальная реальность) и MR (смешанная реальность). В прошлом году в нем приняли участие 117 команд из 27 стран.

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