Путин направил приветствие участникам форума "Сообщество"

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям форума "Сообщество". Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Традиционно в преддверии Дня народного единства ваш форум собирает в Москве большую, сплоченную команду участников - представителей добровольческого движения, НКО, экспертных и предпринимательских кругов, молодежных объединений, энергичных, творческих, неравнодушных людей, стремящихся реальными делами и инициативами содействовать развитию родных городов и поселков, повышению качества жизни земляков. Вы вносите свою лепту в решение важных, значимых проблем в сфере образования и просветительства, здравоохранения и экологии, культуры и туризма, благотворительности, подаете достойный пример активной гражданской позиции, искренней любви к своей стране. Такой созидательный, приносящий огромную пользу труд заслуживает глубокого признания и поддержки", - подчеркнул глава государства.

По словам президента, участникам и гостям форума предстоит подвести итоги проделанной работы, обменяться накопленным опытом и лучшими практиками, а также обсудить широкий круг вопросов, главные из которых связаны с участием граждан в реализации национальных проектов, с укреплением общественного контроля над выполнением масштабных социальных программ. Путин также отдельно отметил конкурс "Мой проект - моей стране", направленный на поддержку наиболее востребованных общественных инициатив, успешно осуществляемых в разных регионах России.

Форум "Сообщество" открывается в Москве 31 октября. Он был учрежден Общественной палатой РФ в 2015 году как площадка для диалога представителей общества, власти и бизнеса о сотрудничестве, разработке и реализации социальных проектов в России.

Основная цель "Сообщества" состоит в анализе состояния развития гражданского общества в России, выявлении социально ориентированных практик некоммерческих организаций (НКО) и распространении наиболее успешных из них, а также в обсуждении существующих проблем общества и путей их решения. К участию в форуме приглашаются гражданские активисты, НКО, предприниматели, представители муниципальной и региональной власти, журналисты, волонтеры, общественные деятели.