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Защита участника акции 27 июля обжалует решение отправить его в психиатрический стационар

Врачи полагают, что Андрей Баршай находится в возбужденном психоэмоциональном состоянии

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Защита участника акции, которая прошла 27 июля в Москве, Андрея Баршая, обвиняемого в нападении на бойца ОМОН, обжалует решение следователя провести психиатрическую экспертизу. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Мансур Гильманов.

"Его изначально хотели отправить в больницу Алексеева (психиатрическая клиническая больница № 1 им. Николая Александровича Алексеева - прим. ТАСС), теперь переводят в институт им. Сербского (ФГБУ "НМИЦПН им Владимира Петровича Сербского" - прим. ТАСС). Врачи считают, что он находится в сильно возбужденном психоэмоциональном состоянии. Но мы считаем, что в тот момент, когда делали экспертизу, ее нельзя было проводить. Он содержался в ИВС с ранее судимыми людьми, которые оказывали на него психологическое давление. И поэтому к моменту исследования Баршай испытывал сильный стресс. По этой причине я подал жалобу на решение об экспертизе", - сказал Гильманов.

Ранее Басманный суд арестовал Баршая до 24 декабря. Баршай обвиняется в применении в отношении представителя власти насилия, не опасного для здоровья (ч. 1 ст. 318 УК РФ). По версии СК, 27 июля в ходе несогласованного митинга он напал на сотрудника Росгвардии, толкнув его с разбега в спину.

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