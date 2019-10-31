МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил приветствие участникам конференции "Урок цифры для учителей". Телеграмма опубликована в четверг на сайте кабмина.

"Конференция является отличной диалоговой площадкой и дает прекрасную возможность обсудить актуальные вопросы, обменяться опытом, а также принять участие в мастер-классах, которые проведут известные технологические компании", - отметил премьер. "Особым событием станет награждение лучших учителей информатики и региональных команд", - добавил Медведев.

Он также отметил, что для того чтобы Россия вошла в пятерку мировых лидеров в сфере технологического развития, была принята программа "Цифровая экономика". По словам премьера, "создание "умного государства" невозможно без высококвалифицированных кадров", и начинать их подготовку необходимо со школьной скамьи, с первых классов формируя у детей цифровые знания.

В связи с этим в прошлом году в России стартовал уникальный образовательный проект, в котором приняли участие тысячи школ из разных регионов. Как отметил Медведев, "Уроки цифры" позволили ученикам познакомиться с основами программирования, узнать принципы работы нейросетей и алгоритмов, научиться безопасному поведению в интернете и управлению IT-проектами и понять, насколько важны цифровые навыки.

Конференция "Урок цифры для учителей" проходит 31 октября в Москве. Она даст старт образовательному проекту "Урок цифры" в 2019-2020 учебном году. На конференции наградят лучших учителей информатики и региональные команды, которые активно участвовали в "Уроке цифры" в предыдущем учебном году.