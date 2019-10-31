Выплаты для малоимущих в Сахалинской области увеличены более чем на 50%

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 октября. Депутаты Сахалинской областной думы в четверг на заседании приняли в окончательном чтении поправки в региональный закон о государственной социальной помощи. Они предусматривают увеличение единовременной денежной выплаты для оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации малоимущих граждан с 50 до 80 тыс. рублей.

Сейчас жители Сахалинской области, попавшие в трудные жизненные ситуации, получают единовременные компенсации на сумму в 50 тыс. рублей. В прошлом году выплаты составляли 30 тыс. рублей.

"Жизнь меняется, а значит меняются и затраты, и мы не можем оставаться по законам на уровне 2013-2015 годов. Главное для нас - помочь тем, кто нуждается, а это, прежде всего, малообеспеченные люди, особенно, если это одинокие старики. Мы приняли решение, что по закону в помощь при катастрофах, пожарах, авариях и других тяжелых жизненных ситуациях мы будем платить 80 тыс. рублей", - прокомментировал поправки депутат Виталий Гомилевский.

Он уточнил, что средства можно будет потратить на приобретение одежды, бытовой техники, мебели и прочих необходимых для жизни вещей. Кроме того, как рассказали в пресс-службе думы, компенсации граждане смогут получать не только по месту жительства, но и по месту пребывания. Эта норма принята для того, чтобы все малоимущие сахалинцы и курильчане могли беспрепятственно воспользоваться выплатами.

Поправки в закон начнут действовать с 1 января 2020 года.