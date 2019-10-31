Директора института ФИАН отпустили под подписку о невыезде

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Директор Физического института имени Лебедева (ФИАН) РАН Николай Колачевский после обысков накануне был отпущен под подписку о невыезде.

"Вчера целый день были мероприятия, в 22:00 отвезли в Следственный комитет. Объявили фактически о том, что мы находимся под подпиской о невыезде. Статус у нас пока не определенный - то ли свидетели, то ли обвиняемые, то ли причастные к делу", - рассказал он корреспонденту ТАСС.

По словам Колачевского, вечером в четверг он вызван вновь на допрос в СК. "Сегодня в 19:00 допрос в Следственном комитете", - сказал он.

Накануне директор ФИАН сообщил журналистам, что его подозревают в контрабанде оптических элементов. По его словам, на выходе из подъезда его задержала группа людей в масках с автоматами и отвезла в институт. В течение шести часов сотрудники полиции вели с ним беседу. Был проведен обыск в институте, а затем по его месту жительства.

По данным президента РАН Александра Сергеева, происходящее вокруг ФИАН не связано с научной деятельностью института.