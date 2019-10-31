Москва возглавила рейтинг инновационного развития регионов России

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Москва стала лидером рейтинга инновационного развития регионов России Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ). Результаты озвучил в четверг на пресс-конференции в ТАСС директор Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) Леонид Гохберг.

"Ключевая интрига этого рейтинга - это лидеры шестого рейтинга, здесь представлены топ-10 регионов. Я с удовольствием перечисляю - это Москва, Татарстан, Санкт-Петербург, Томская, Нижегородская, Московская, Свердловская, Новосибирская, Челябинская и Калужская области. Собственно, я бы сказал, что в этом рейтинге нет каких-то больших удивительных открытий <…> Не столько принципиально важно, как кто-то переместился с одного места на другое. Важно, что регионы основные, играющие центральную роль в развитии инновационной сферы, в развитии технологий, образования, цифровой экономики сохраняют свои позиции, развивают эти позиции", - сказал он.

Все регионы России разделены на четыре группы, которые характеризуют социально-экономические условия инновационной деятельности, ее результативность, научно-технический потенциал и качество инновационной политики региональных органов власти. В первой группе восемь лидирующих субъектов, во вторую вошли 42 региона (лидером группы является Челябинская область, замыкает ее - Курская), в третью группу вошли 29 субъектов, в четвертую - шесть. В последних шести - Республиках Калмыкия, Дагестан, Ингушетия, Еврейской АО, Ненецком и Чукотском автономных округах - значение инновационного индекса ниже, чем у лидера рейтинга, более чем на 60%.

Республика Татарстан продемонстрировала наиболее равномерное среди всех регионов первой группы развитие по большинству макроэкономических показателей. Согласно исследованию, регион занимает десятое место по валовому региональному продукту (ВРП) в расчете на одного занятого в экономике, девятое - по коэффициенту основных фондов и доле занятых в высокотехнологичных отраслях промышленности. Ведущими регионами страны по ВРП в расчете на одного занятого в экономике стали Ямало-Ненецкий автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.

Благодаря высоким показателям кадровой обеспеченности науки и результативности исследований и разработок, а также большому количеству публикаций в научных журналах и патентных заявок первенство в рейтинге по индексу научно-технического потенциала занимает Томская область. Экспортная активность наиболее развита в Санкт-Петербурге, Москве и Нижегородской области, аутсайдеры рейтинга по этому показателю - Республики Тыва и Ингушетия. Инновационная политика лучше всего развита в Татарстане.

О рейтинге

В основе рейтинговых оценок лежит оригинальная система количественных и качественных показателей инновационного развития регионов, которая опирается на результаты многолетних исследований НИУ ВШЭ, подчеркнули в вузе. Рейтинг инновационного развития субъектов РФ формируется экспертами Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ с 2012 года. Он построен на основе четырех субиндексов, которые характеризуют социально-экономические условия инновационной деятельности, ее результативность, научно-технический потенциал и качество инновационной политики региональных органов власти.