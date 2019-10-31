Генконсульство России предупредило о новых акциях протеста в Гонконге

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 31 октября. /ТАСС/. Генконсульство РФ в Гонконге предупредило находящихся там граждан России о новых демонстрациях, запланированных в городе, и призвало воздержаться от посещения мест массового скопления людей.

"Настоятельно рекомендуем воздерживаться от посещения мест массовых скоплений людей в дни протестов и митингов, а также следить за новостями при планировании поездок", - говорится в сообщении генконсульства в Facebook.

По информации диппредставительства, акции протеста намечены на 31 октября и 1-2 ноября в нескольких районах Гонконга.

С начала лета в Гонконге продолжаются массовые акции протеста против продвигаемого местными властями законопроекта об экстрадиции, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Несмотря на решение главы администрации Гонконга Кэрри Лам полностью отказаться от этой инициативы, многие сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои акции. Они усиливаются в выходные и праздничные дни и периодически сопровождаются беспорядками, блокированием улиц, поджогами.