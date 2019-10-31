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ЕГЭ

Тренировочный ЕГЭ по информатике в компьютерной форме прошел без сбоев

В Рособрнадзоре сообщили, что в тренировочном экзамене приняли участие около 19 тыс. учащихся из 84 субъектов России

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Тренировочный единый госэкзамен по информатике в компьютерной форме, который Рособрнадзор провел 30 октября, прошел без серьезных сбоев. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ведомства.

"Тренировочный экзамен прошел в штатном режиме. <...> Ребята оценили удобство выполнения экзаменационной работы, а также им понравилось, что такая форма предполагает выполнение практических заданий", - привели в пресс-службе слова руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова.

В апробации приняли участие 1860 пунктов проведения экзаменов из 84 субъектов РФ и около 19 тыс. учащихся. Как рассказали в пресс-службе, тренировочный экзамен проводился по новой технологии, при которой отображение контрольных измерительных материалов (КИМ), ввод и сохранение ответов участников обеспечивается при помощи компьютера.

В 48 регионах также была проведена тренировка по передаче экзаменационных материалов по интернету. В компьютерной модели экзамена задания по информатике разработаны таким образом, что ответы участников не требуют экспертной проверки, все работы проверяются и оцениваются в автоматизированном режиме. Обработка результатов тренировочного экзамена будет выполняться на федеральном уровне, результаты обработки планируется направить в регионы 14 ноября. Планируется, что компьютерная модель ЕГЭ по информатике будет введена с 2021 года.

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