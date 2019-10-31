Власти Ставрополья: нацпроекты обеспечили рекордные темпы строительства соцобъектов в крае

СТАВРОПОЛЬ, 31 октября. /ТАСС/. Реализация национальных проектов позволила достичь в Ставропольском крае рекордных темпов строительства учреждений социальной сферы. Об этом сообщил в четверг ТАСС министр строительства и архитектуры края Алексей Когарлыцкий.

"Таких темпов строительства учреждений образования, культуры, здравоохранения в крае еще не было. Безусловно, национальные проекты обеспечивают значительный рывок вперед. Огромное внимание строительству таких учреждений уделяют и в регионе, по поручению губернатора значительные средства закладываются в бюджете края, строительство некоторых объектов идет полностью за счет средств краевого бюджета", - сказал он.

Строительство, реконструкция и создание новых объектов ведут в регионе в рамках шести национальных проектов. Самая большая доля приходится на сферу образования. "Только на строительство детских садов в общей сложности выделено более 1 млрд рублей в этом году. Это позволило начать строительство 15 детских садов, также мы завершаем строительство, начатое в 2018 году. Получается, что 24 детских сада за три года будут построены только по одному национальному проекту "Демография", - отметил министр.

Кроме того, в регионе начато масштабное строительство нового корпуса детской краевой больницы, общая стоимость проекта оценивается в 3 млрд рублей. Планируется строительство нового корпуса краевого онкологического диспансера, нового культурного центра в городе Ставрополе и так далее.

"Восстанавливаем и ремонтируем старые здания учреждений культуры, которые были построены еще в советские годы, и даже ранее. Например, в Ставрополе идет реконструкция здания краевого театра кукол, который несколько лет стоял заброшенным. Благодаря национальному проекту были выделены средства, которые позволили начать восстановление памятника культуры с сохранением первоначального вида, фасадов, с добавлением новой современной инфраструктуры. Планируем, что в 2020 году этот театр откроет двери для юных зрителей", - пояснил Когарлыцкий.

Во исполнение майского указа президента РФ были утверждены паспорта нацпроектов в 12 сферах - демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт. Их планируется реализовать до 2024 года. Ранее губернатор Владимир Владимиров сообщил, что в 2019 году на реализацию нацпроектов в регионе направили порядка 12,8 млрд рублей.