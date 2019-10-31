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Вдова Кобзона попросила суд признать банкротом бизнесмена, задолжавшего $25 млн ее мужу

В ходе расследования было установлено, что Вагиф Пейсахов не собирался возвращать деньги певцу

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Вдова народного артиста СССР Иосифа Кобзона Нинель Кобзон обратилась в Арбитражный суд Москвы с просьбой признать банкротом бизнесмена Вагифа Пейсахова, который задолжал певцу $25 млн. Заявление от 30 октября 2019 года опубликовано в картотеке суда.

В 2016 году Одинцовский суд Московской области приговорил к шести годам колонии Пейсахова за мошенничество на $25 млн, которые он взял в долг у Кобзона. Как установлено судом и следствием, бизнесмен неоднократно одалживал у артиста деньги якобы на развитие бизнеса. Кобзон в феврале 2014 года заключил с должником два договора займа на $25 млн - сумму общих долгов Пейсахова, накопившихся к этому времени.

Спустя месяц Пейсахов сообщил артисту, что не может отдать ему деньги, так как проиграл их в покер, после чего Кобзон обратился в полицию, где по данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования было установлено, что Пейсахов не собирался возвращать деньги и ввел Кобзона в заблуждение.

Теги
РоссияКобзон, Иосиф Давыдович
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