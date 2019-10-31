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Расследование стрельбы в воинской части в Забайкалье

В Оренбургской области похоронили погибшего при стрельбе в воинской части в Забайкалье

Часть расходов на погребение взяла на себя администрация Новотроицка
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Стрельба в воинской части в Забайкалье. Главное

ОРЕНБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Солдата-срочника из Новотроицка Оренбургской области Егора Богомолова, погибшего 25 октября при стрельбе в воинской части Забайкальского края, похоронили на родине в четверг. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города.

"Солдата похоронили на сельском кладбище, часть расходов на погребение взяла на себя администрация города", - сказали в мэрии.

В военном комиссариате Новотроицка ТАСС сказали, что заказали для погибшего военный оркестр и траурный кортеж.

Теги
РоссияОренбургская областьРасследование стрельбы в воинской части в Забайкалье
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