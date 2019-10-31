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Участники Конгресса народов в Приморье обсудят межнациональные отношения

Мероприятие пройдет в рамках региональной государственной программы "Безопасный край"

ВЛАДИВОСТОК, 31 октября. /ТАСС/. Седьмой Конгресс народов Приморского края пройдет 1 ноября в Находке. Участники обсудят вопросы по улучшению межнациональных отношений в крае, сообщает в четверг пресс-служба администрации Приморья.

"1 ноября состоится VII Конгресс народов Приморского края, посвященный 160-летию открытия бухты Находка и приуроченный ко Дню народного единства. Мероприятия проводится в целях содействия успешной реализации Стратегии государственной национальной политики РФ", - говорится в сообщении.

В мероприятиях Конгресса примут участие представители общественных объединений, религиозных организаций, специалисты органов местного самоуправления, предприниматели и журналисты.

"В этом году в рамках Конгресса предусмотрены краеведческая конференция, дискуссионные площадки по актуальным темам, направленным на гармонизацию межнациональных отношений в крае, сохранение и популяризацию многонациональной культуры, воспитание уважения к представителям разных национальностей и тематический концерт "Приморье многонациональное", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, в этом году в рамках Конгресса состоится семинар для учителей общеобразовательных учреждений Приморского края - участников апробации инновационного учебного внеурочного проекта Этноурок "Приморье многонациональное". Проект был разработан учеными истории, археологии, этнографии Дальнего Востока, преподавателями ДВФУ, учителями, руководителями национально-культурных организаций и журналистами.

В пресс-службе администрации края добавили, что мероприятие проходит в рамках региональной госпрограммы "Безопасный край", рассчитанной до 2021 года.

Теги
РоссияПриморский край
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