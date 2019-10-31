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Расследование стрельбы в воинской части в Забайкалье

В МО РФ опровергли, что на появившемся в сети видео издевательств запечатлен Шамсутдинов

В ведомстве назвали распространенную интернет-изданием Лента.Ру видеозапись "грубейшей провокацией редакции". Издание удалило видео, указав, что оно датируется 2016 годом

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Минобороны РФ заявило, что появившаяся ранее видеозапись издевательств, не имеет отношения к Рамилю Шамсутдинову, расстрелявшему сослуживцев в воинской части в Забайкалье. Об этом говорится в заявлении ведомства, распространенном в четверг.

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"Распространенная интернет-изданием Лента.Ру якобы видеозапись "издевательств" в воинской части является грубейшей провокацией редакции. Зафиксированное на видеозаписи неизвестного происхождения помещение, действия неустановленных лиц и сам человек, не имеют никакого отношения к происшествию в Забайкальском крае 25 октября сего года и вообще к вооруженным силам", - говорится в сообщении ведомства.

Само издание разместило на своем сайте следующее сообщение: "Здесь была новость, что опубликовано видео издевательств над солдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым, который расстрелял своих сослуживцев. Однако видеозапись оказалась 2016 года".

25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял военнослужащих своей войсковой части, в результате два офицера и шесть его сослуживцев погибли, еще двое - находятся в тяжелом состоянии. Подозреваемый был задержан в тот же день.

В Минобороны сообщали, что военнослужащий устроил стрельбу, по предварительным данным, на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". 28 октября военные следователи предъявили Шамсутдинову обвинение в убийстве двух или более лиц.

Теги
РоссияРасследование стрельбы в воинской части в Забайкалье
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