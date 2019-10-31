Уровень безработицы в Чечне снизился в сентябре до 8%

ГРОЗНЫЙ, 31 октября. /ТАСС/. Число безработных жителей Чеченской Республики в сентябре 2019 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,5 п.п. - до 8%, сообщается в докладе о социально-экономическом положении республики в январе-сентябре 2019 года, опубликованном в четверг на сайте Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"Уровень официально зарегистрированной безработицы на конец сентября 2019 года составил 8,0% (на конец сентября 2018 года - 8,5%)", - говорится в сообщении.

По данным Министерства труда, занятости и социального развития Чеченской Республики, на конец сентября текущего года в государственных учреждениях службы занятости населения на учете состояло 51 тыс. человек, при этом статус безработного имели 50,5 тыс. человек, в том числе пособие по безработице получали 36,3 тыс. человек.

Что касается потребности в работниках в регионе, на конец сентября на 100 заявленных вакансий приходилось 2 тыс. 789 человек, незанятых трудовой деятельностью и состоящих на учете в службе занятости.

Ранее Росстат опубликовал данные, согласно которым, в июне-августе самые высокие показатели безработицы наблюдались в регионах Северного Кавказа. В целом по округу уровень безработицы составил 10,5%. В республике Ингушетия он был выше всего - 26,2%.