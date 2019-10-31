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Главу Общественной палаты изберут 9 декабря

Согласно регламенту, в период отсутствия секретаря ОП его обязанности исполняет первый заместитель, в настоящий момент им является Вячеслав Бочаров

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Новый секретарь Общественной палаты (ОП) РФ будет избран на пленарном заседании палаты 9 декабря. Об этом в четверг журналистам сообщил первый замсекретаря ОП Вячеслав Бочаров.

"В соответствии с регламентом деятельности Общественной палаты секретарь, равно как и другие должности, избирается членами Общественной палаты РФ. У нас будет пленарное заседание 9 декабря в Общественной палате. И вот на этом пленарном заседании члены палаты выберут секретаря, заместителя и тех должностных лиц, чьи места сейчас вакантны", - сказал Бочаров.

Согласно регламенту, "в период отсутствия секретаря Общественной палаты его обязанности исполняет первый заместитель, кем в настоящий момент является Вячеслав Бочаров, либо один из заместителей секретаря", пояснили в пресс-службе Общественной палаты РФ.

21 октября секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев сменил на посту главы СПЧ Михаила Федотова, который ушел в отставку в связи с достижением предельного возраста.

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