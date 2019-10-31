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Участвовавшую в ЛГБТ-акциях студентку отчислили из ярославского вуза

Руководство университета объяснило это имевшейся у девушки задолженностью по итогам летней сессии

ЯРОСЛАВЛЬ, 31 октября. /ТАСС/. Студентка Ярославского педагогического университета им. К.Д. Ушинского (ЯГПУ) Алан Ерох, ранее жаловавшаяся на давление со стороны преподавателей из-за участия в ЛГБТ-акциях, отчислена из вуза из-за неуспеваемости. Соответствующий приказ подписан руководством ЯГПУ, сообщили в пресс-службе университета.

В конце сентября издание "7х7" сообщало, что Ерох находится под угрозой отчисления из вуза. Студентка жаловалась, что преподаватель пригрозил ей проблемами со сдачей зачета по одной из дисциплин из-за участия в ЛГБТ-акциях. Официальный представитель ЯГПУ опроверг эту информацию: по версии вуза, Ерох не смогла сдать зачет и имела задолженность по итогам летней экзаменационной сессии за 1 курс.

"Исполняющим обязанности ректора университета А.М. Ходыревым подписан приказ об отчислении Ерох А.А. из ЯГПУ", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили ТАСС в вузе, Ерох училась на втором курсе заочного отделения по специальность "Педагог-психолог". Она не смогла сдать зачет по английскому языку.

Как рассказала Ерох изданию "7х7", во время последней пересдачи у преподавателей были ошибки в оформлении документов. В вузе эту информацию опровергли. "Была собрана апелляционная комиссия, нарушений при проведении пересдачи не выявлено", - сообщили ТАСС в пресс-службе ЯГПУ.

Теги
РоссияЯрославская область
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