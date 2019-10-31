Путин не исключил ужесточения наказания для медиков за ошибки при назначении инвалидности

СВЕТЛОГОРСК /Калининградская область/, 31 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не исключил, что, несмотря на наличие ряда контрольных механизмов, возможно ужесточить наказания для медиков, которые допускают ошибки при назначении инвалидности. Такое мнение российский лидер высказал на встрече с представителями общественности Калининградской области.

"Наказание за недобросовестное исполнение своих обязанностей может быть в соответствии с действующим законом и сейчас применено. Этим правом располагает Росздравнадзор, и <...> в системе ОМС такая система должна быть создана, - сказал президент. - Здесь министр [глава Минздрава Вероника Скворцова] присутствует и вице-премьер, курирующий эту сферу [Татьяна Голикова], прошу вас на этот счет еще раз подумать. Если, действительно, нужно усиливать это наказание, то, конечно, я не буду возражать. Пускай они сделают мне такое предложение".

Недостаточный объем финансирования

Кроме того, президент указал, что объем предполагаемого на ближайшие годы финансирования первичного звена медицины в профильном нацпроекте является недостаточным.

"У нас в рамках национальных проектов есть и проект "Здравоохранение", - напомнил Путин. "Деньги приличные очень выделяются: до 2024 года 1 трлн 300 млрд рублей. Но этот нацпроект "Здравоохранение" сверстан таким образом, что там есть и на первичку немножко - 237 млрд рублей, но этого недостаточно", - отметил президент. По его словам, эти средства заложены на шесть лет - до 2024 года. "С учетом ситуации, которая сложилась в первичном звене здравоохранения, этого явно недостаточно", - сказал Путин.