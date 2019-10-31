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В Крыму опасаются загрязнения Черного моря от сброса воды с перекрытого Украиной канала

Замдиректора Морского гидрофизического института РАН Антон Георга-Копулос сообщил, что сброс пресной днепровской воды из Северо-Крымского канала в Каркинитский залив приведет к образованию слоя сероводорода на небольшой глубине

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 октября. /ТАСС/. Ученые Морского гидрофизического института РАН обеспокоены сбросом воды из Северо-Крымского канала (СКК) в Херсонской области Украины в Черное море. Это негативно влияет на аквакультуру, в том числе и Каркинитского залива, омывающего Крымский полуостров, сообщил журналистам замдиректора Морского гидрофизического института РАН Антон Георга-Копулос.

Крым испытывает проблемы с водоснабжением и орошением земель с 2014 года, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, которая поступала по СКК, обеспечивавшему до 90% потребностей полуострова в воде, как в питьевой, так и для орошения сельхозземель. Излишки днепровской воды, ранее поставлявшейся в Крым, сбрасываются Украиной в Черное море в Херсонской области.

"Сброс Украиной пресной днепровской воды из Северо-Крымского канала в Каркинитский залив приведет к образованию слоя сероводорода на достаточно небольшой глубине. [Сероводород] это агрессивная любому живому среда залив может быть потерян для использования его в аквакультуре, так как все виды, живущие там, вынуждены будут мигрировать", - сказал ученый.

Он не назвал объем сброса пресной воды в Каркинитский залив, но отметил, что его достаточно для того, чтобы ситуация продолжала ухудшаться. "Перспектив позитивных мы не видим вообще в этой связи", - сказал Георга-Копулос.

О ситуации с водоснабжением

Благодаря поддержке Минприроды России в Крыму реализован проект по использованию подземных вод для организации водоснабжения населения полуострова. В частности, в сентябре 2016 года завершилось строительство трех водозаборов, пробурено 36 скважин, общий объем подаваемой воды составил 195 тыс. куб. м в сутки, что позволило обеспечить питьевой водой около 400 тыс. жителей Восточного Крыма по временной схеме, которая эксплуатируется до настоящего времени.

Строительство тракта водоподачи от перечисленных водозаборов будет завершено к 2022 году. Феодосия, Судак, Керчь, а также населенные пункты Ленинского района будут в полном объеме обеспечены качественной питьевой водой. В некоторых крымских селах, в которых на протяжении 15-20 лет вода подавалась по часам, налажено круглосуточное водоснабжение.

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