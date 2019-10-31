Доля соответствующих нормам дорог в городской агломерации на Ставрополье выросла до 68%

СТАВРОПОЛЬ, 31 октября. /ТАСС/. Работа в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" позволила увеличить в 2019 году долю дорог Ставропольской агломерации, соответствующих нормативам, до 68%, это на 6% больше, чем в прошлом году, сообщил ТАСС министр дорожного хозяйства и транспорта края Евгений Штепа.

"Что касается Ставропольской агломерации, то на сегодняшний день [доля дорог в] нормативном состоянии <...> выросла с 62% до 68%. Но впереди у нас еще очень много дел, которые предстоит сделать до 2024 года. Ставропольскому краю поставлены очень серьезные задачи, а именно - доведение до 80% нормативности по региональным дорогам, и 89,4% внутри Ставропольской агломерации", - сказал он.

В 2019 году в регионе привели в нормативное состояние порядка 111 км дорог, из них 89 км муниципальных и 23 км региональных. "Это говорит о том, что дороги не просто качественно выполнены, они обустроены по всем требованиям безопасности дорожного движения <…>. В настоящий момент автомобильный транспорт является самым доступным, поэтому наша задача - повысить нормативность, чтобы люди комфортно и безопасно передвигались по территории Ставропольского края", - отметил Штепа.

Основные дороги края являются транзитными для автомобильного потока. "Мы понимаем, что в течение года происходит износ дорог, прибывает большое количество дополнительного автотранспорта. Край, в основном, является транзитным, поскольку находится между республиками Северного Кавказа и Юга России, плюс через край идут транзиты из Астрахани, Калмыкии, Волгограда, значительный туристический поток, поэтому мы должны сделать все, чтобы иметь высокую нормативность и качество автомобильных дорог", - пояснил министр.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватывает 104 города в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации к 2024 году доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии должна вырасти с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.