Интернет-трансляции спектаклей национальных театров планируют организовать в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 31 октября. /ТАСС/. Интернет-трансляции спектаклей национальных театров в Дагестане планируют организовать для жителей отдаленных сел в рамках проекта по подключению социально значимых объектов к сети интернет, сообщил ТАСС в четверг министр информатизации, связи и массовых коммуникаций Дагестана Сергей Снегирев.

"Мы хотим подключить к этому проекту учреждения культуры. Сейчас реализуется нацпроект в области культуры, который позволяет создавать виртуальные концертные залы, а у нас есть очень богатые национальные театры, и есть районы, в которых эти народы традиционно проживают. Например, в Махачкале идет спектакль лакского театра, который смогут смотреть жители лакского села у себя дома или, например, на экране в сельском доме культуры", - сказал Снегирев.

По его словам, успешный опыт организации подобных трансляций театральных постановок есть у российской компании "Синтерра". "Они начинали такой проект как дополнительный к услугам интернет-оператора - показ театральных постановок. Теперь это успешный коммерческий проект, люди платят за прямые эфиры из театров, смотрят их дома, в коллективах", - сказал собеседник агентства.

В рамках проекта по подключению социально значимых объектов в Дагестане планируется подключить к всемирной сети более 2,5 тыс. школ, больниц, ФАПов и других объектов. Завершить проект, рассчитанный до 2024 года, в республике планируется досрочно - в 2020 году.

Подключение социально значимых учреждений страны к интернету запланировано в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика". Нацпроект включает в себя шесть федеральных проектов, одна из его задач - обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.