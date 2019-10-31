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Среди победителей конкурса "Семья года" в 2019 году больше всего многодетных семей

Всего победителями конкурса стали 85 семей из разных регионов России

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Победителями конкурса "Семья года" в 2019 году стали 85 семей из разных регионов России, среди них больше всего многодетных, сообщает пресс-служба Минтруда России.

"Победителями конкурса стали 85 семей, в их числе 22 многодетные семьи, 16 молодых семей, 18 сельских семей, 14 семей, бережно хранящие семейные, профессиональные и народные традиции, а также 15 "золотых" семей России, проживших в браке более 50 лет", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС организаторы конкурса, самой многодетной семьей стала семья Будариных из села Каширское Воронежской области: у Валерия и Елены 14 детей в возрасте от девяти до 22 лет, 13 из них - приемные. Семья Галкиных из Саяногорска (Республика Хакасия) воспитывает 11 детей, 10 из которых тоже приемные. В номинации "Золотая семья" дольше всех прожившей в браке стала супружеская пара Дивиных из Омской области, они живут вместе уже 73 года (Андрею Афанасьевичу - 102 года, Матрене Григорьевне - 93).

Всего в региональных этапах приняли участие 3343 семьи, преимущественно жители Омской, Новосибирской, Мурманской областей и Красноярского края. В федеральном этапе участвовали 353 семьи. Больше всего заявок поступило на номинации "Многодетная семья" и "Семья - хранитель традиций".

По итогам конкурса издана книга-летопись "Семья года" - 2019 с историями победителей и информацией о всех участниках.

В 2019 году Всероссийский конкурс "Семья года" проводился в четвертый раз. Его организаторами являются Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.

Проведение конкурса позволяет продемонстрировать обществу все грани национальных, культурных, географических особенностей нашей страны через историю жизни семей, их труд, творчество, воспитание детей, почитание старшего поколения, сохранение и развитие традиций.

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