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Путин отметил необходимость экстренных мер для улучшения ситуации с местами в школах

Президент заявил, что соответствующие решения будут приняты в ближайшее время

СВЕТЛОГОРСК /Калининградская область/, 31 октября. /ТАСС/. Власти уже в ближайшее время примут решения по улучшению ситуации с местами в школах, необходимы экстренные меры. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности Калининградской области.

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"Мы думаем над этим и в ближайшее время будем принимать решения", - сказал он, отметив необходимость как ремонта существующих, так и строительства новых школ. По его словам, "точно совершенно нужно принимать экстренные меры для того, чтобы улучшать ситуацию с местами в школах".

Как пояснил президент, необходимо гибко подходить к решению проблемы. Он напомнил, что было два больших сбоя в рождаемости. "Во время Великой Отечественной войны и, как ни странно, примерно такой же сбой в демографии был в середине 90-х годов после развала Советского Союза и развала практически всей социальной сферы. И каждые 20 лет малочисленное поколение тех людей, которые родились в эти годы, оно начинает, извините за такое выражение, производить свое собственное потомство, вступает в детородный возраст", - сказал Путин. Он отметил, что теперь Россия переживает период, когда два таких спада в демографии сошлись вместе. "Поэтому мы наблюдаем естественный спад и убыль даже населения", - разъяснил глава государства.

Как сказал президент, принятые с 2002 года меры привели к тому, что в предыдущее десятилетие был значительный рост рождаемости. "Сейчас в школьном возрасте ребятишек оказалось больше, чем планировали, действительно, на 2,5 млн сейчас, и через три года еще плюс 3 млн", - пояснил Путин. При этом отметил, что через некоторое время количество школьников может сократиться. "Нужно обязательно прогнозировать дальнейшее развитие этой синусоиды и решать вопрос так, чтобы использовать имеющиеся разные учреждения для того, чтобы там осуществлять работу со школьниками, ну и конечно строить новые", - добавил Путин.

По его словам, при строительстве новых школьных учреждений надо понимать, как они могут быть использованы в сфере образование через 10-15 лет при наступлении периода, когда количество школьников вновь может сократиться.

В новость были внесены изменения (14:02 мск) — добавлена информация после второго абзаца.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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