МИД России выразил соболезнования в связи с гибелью более 70 человек в пожаре в Пакистане

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России выразило соболезнования в связи с гибелью более 70 человек при пожаре в поезде в Пакистане. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.

"31 октября в следовавшем из города Карачи в город Равалпинди поезде в результате взрыва газового баллона произошел пожар. По предварительным данным, погибло более 70 человек, свыше 40 ранены, - говорится в сообщении. - Приносим искренние соболезнования родным и близким жертв трагедии, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим".

В дипведомстве добавили, что в настоящее время не располагают информацией о наличии среди пострадавших российских граждан.