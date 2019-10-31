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МИД России выразил соболезнования в связи с гибелью более 70 человек в пожаре в Пакистане

Ведомство не располагает информацией о наличии среди пострадавших российских граждан

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России выразило соболезнования в связи с гибелью более 70 человек при пожаре в поезде в Пакистане. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.

"31 октября в следовавшем из города Карачи в город Равалпинди поезде в результате взрыва газового баллона произошел пожар. По предварительным данным, погибло более 70 человек, свыше 40 ранены, - говорится в сообщении. - Приносим искренние соболезнования родным и близким жертв трагедии, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим".

В дипведомстве добавили, что в настоящее время не располагают информацией о наличии среди пострадавших российских граждан.

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