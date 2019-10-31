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В Чечне провели реформу основных норм правописания родного языка

Новый свод правил будет способствовать изучению, сохранению и развитию языка

ГРОЗНЫЙ, 31 октября. /ТАСС/. Экспертная группа в Чечне разработала свод основных норм и правил орфографии чеченского языка, которые позволят сохранить и развивать родную речь. Об этом ТАСС сообщил президент Академии наук региона Шахрудин Гапуров.

"Долгие годы говорили о необходимости, и мы вот завершили работу по реформе орфографии чеченского языка, она стала более упорядоченной и понятной. Изменения должны быть зафиксированы постановлением правительства. Новый свод правил будет способствовать изучению, сохранению и развитию языка", - отметил собеседник ТАСС.

По его словам, популяризация и развитие родного языка в регионе идет усиленными темпами, в том числе проводится работа по его внедрению в компьютерную программу наравне с английским и русским языками.

"Чтобы учить национальный язык, нужны учебники, которые пишутся на основании исследований филологов. Кроме того, чтобы язык не исчез, его надо изучать в школах, в нем должна быть потребность, то есть на нем должны говорить, писать. В Чеченской Республике в этом плане нет угрозы, у нас составлена программа развития языка", - рассказал Гапуров.

В 2010 году эксперты ЮНЕСКО назвали чеченский язык "уязвимым". Авторы атласа рассчитывают жизнеспособность языков по 9 критериям, в том числе по числу носителей, передаче языка от поколения к поколению, доступности учебных материалов, отношению к языку внутри общества. Чеченский язык, по твердому мнению специалистов ЮНЕСКО, нуждается в сильной государственной поддержке.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОЧечня
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