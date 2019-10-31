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Путин против излишней ответственности медиков при работе с сильными обезболивающими

При этом президент заявил, что общество должно быть защищено от незаконного распространения наркотиков

СВЕТЛОГОРСК /Калининградская область/, 31 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что медики должны быть избавлены от избыточной уголовной ответственности, когда работают с сильнодействующими обезболивающими препаратами. При этом глава государства уверен, что общество должно быть защищено от незаконного распространения наркотиков.

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Во время встречи с общественностью к Путину обратились с предложением смягчить ответственность медиков, которые не по злому умыслу могут утратить сильнодействующие обезболивающие препараты. "Я согласен", - ответил президент.

"Но, конечно, мы, к сожалению, знаем случаи криминального характера, когда медицинские работники используют свое положение для того, чтобы пустить в нелегальный оборот препараты наркотические или содержащие наркотик. Здесь мы, конечно, должны думать о том, как общество защитить от этого криминала", - указал глава государства.

При этом он считает: "Избыточные требования ведут к негативным последствиям, напрягают медицинских работников, не дают им возможности нормально работать". По мнению Путина, из ситуации "можно выйти очень просто". "На уровне медучреждения достаточно коллегиально принять какое-то решение, зафиксировать это в акте, акт этот должен приобретать характер определенной нормы, может носить нормативный характер", - пояснил Путин.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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