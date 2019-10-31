Зоологи начали выводить на острове Хайнань пингвинов в искусственных условиях

ХАЙКОУ /Китай/, 31 октября. /ТАСС/. Китайские зоологи приступили к выведению пингвинов в искусственных условиях в городе Санья южнокитайской провинции Хайнань. Об этом сообщил информационный портал "Наньхайван".

По его данным, одному из первых родившихся на тропическом острове птенцов уже исполнилось два месяца. Он способен самостоятельно передвигаться и прекрасно себя чувствует. В ходе экспериментального проекта одна из самок пингвинов, завезенных в 2018 году на Хайнань из города Далянь (северо-восток Китая), снесла четыре яйца, однако из них вылупился и выжил только один птенец.

Поскольку климат на острове отличается от привычных для пингвинов условий, яйцо более чем на 40 суток поместили в специальный птичий изолятор, где поддерживалась необходимая температура и влажность. Благодаря усилиям специалистов рожденный на Хайнане пингвин весит уже более 3 кг.

Несмотря на то, что пингвиненок смог вылупиться лишь при вмешательстве специалистов, китайские зоологи полагают, что в будущем им удастся вывести довольно многочисленное потомство этих птиц, которые в перспективе могут адаптироваться и обогатить естественную фауну острова.

Пингвины принадлежат к отряду плавающих птиц, который насчитывает около 20 видов. Они обитают главным образом в Антарктиде и в умеренном поясе Южного полушария, в том числе в некоторых районах на побережье Южной Африки. Согласно исследованиям китайских орнитологов, пингвины появились в антарктических широтах как минимум 14,6 тыс. лет назад.