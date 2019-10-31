В Минюсте заявили, что в России не предусмотрены частные тюрьмы

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Тюрьмы, СИЗО и другие учреждения уголовно-исполнительной системы могут финансироваться лишь из бюджета, поэтому появление частных тюрем законодательством РФ не предусмотрено. Так прокомментировали ТАСС вновь озвученную идею создания частных тюрем для предпринимателей в Минюсте.

"Согласно статье 9 закона "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" финансовое обеспечение функционирования уголовно-исполнительной системы является расходным обязательством Российской Федерации. Иных источников финансирования уголовно-исполнительной системы действующим законодательством не предусмотрено", - пояснили в Минюсте.

В ведомстве напомнили, что решения о создании учреждений, исполняющих наказания, принимаются правительством России по согласованию с органами исполнительной власти субъектов РФ, а решения о ликвидации таких учреждений или изменении их вида - Министерством юстиции по согласованию с органами исполнительной власти регионов.

"При этом виды исправительных учреждений предусмотрены статьей 74 Уголовно-исполнительного кодекса РФ. Возможность создания частных тюрем (следственных изоляторов) действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрена", - отметили в Минюсте.