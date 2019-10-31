Скворцова: большинство больниц не имеют условий для допуска близких в реанимации

СВЕТЛОГОРСК /Калининградская область/, 31 октября. / ТАСС/. Большинство больниц в России не имеют достаточной площади и надлежащих условий для размещения родственников, пришедших навестить пациента в реанимацию, однако в ближайших планах по модернизации первичного звена здравоохранения эти нюансы будут учтены и доработаны, сообщила в четверг министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Рекомендации [по посещению пациента в реанимации] действительно разработаны и во все регионы направлены. Основная проблема - отсутствие условий на местах, не нарушая функционала отделения допускать близких. Региональные больницы, центральные районные больницы, районные больницы, где, по сути дела, встраивались отделения реанимационные, - там реально просто очень сложно", - сказала она на встрече президента России Владимира Путина с представителями общественности, говоря о проблемах с финансированием системы здравоохранения.

По словам Скворцовой, условия для посещения пациентов в реанимации есть только в тех медучреждениях, которые строились в последние 15-20 лет и имеют достаточную площадь. "Поэтому мы при модернизации первичного звена обязательно это предусмотрим, и наши типовые проекты будут так построены, чтобы это условие было соблюдено, как и присутствие родителей с детьми при обычном стационарном лечении", - добавила она.

Министр также сообщила, что для решения вопросов и лучшей коммуникации между родителями пациентов и врачами был создан аппарат главных внештатных специалистов по паллиативной помощи. Он включает в себя главного взрослого специалиста по паллиативной помощи и детского, окружных и региональных ведущих специалистов. "Нужно просто, чтобы люди знали об этом, к кому идти и к кому обратиться", - обратился к министру глава государства.

В конце мая президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает медицинские организации предоставлять доступ в реанимационные отделения родственникам пациента. В частности, закон предусматривает, что Минздрав утвердит общие требования к организации посещения пациента при оказании ему медпомощи в стационарных условиях.

Ранее возможность посещения пациента и пребывание с ним в медицинской организации предусматривалась законом "Об основах охраны здоровья". При этом законодательство не содержало прямых отсылок на обязанность медицинской организации обеспечивать возможность посещения пациентов, находящихся в реанимации или палате интенсивной терапии.