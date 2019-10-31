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Дело Никиты Белых

Семь наручных часов бывшего кировского губернатора Никиты Белых выставили на торги

Кроме того, участники аукциона смогут приобрести принадлежащие экс-чиновнику иконы, тренажер и несколько книг

КИРОВ, 31 октября. /ТАСС/. Наручные часы класса "люкс", принадлежавшие осужденному за взятку бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, повторно выставлены на торги со снижением цены на 15%. Также на комиссионных началах продаются еще шесть видов часов, пять икон и книги, в том числе по истории Вятской губернии, сообщили в четверг ТАСС в управлении Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике и Кировской области.

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14 октября на публичных торгах был продан за 1 млн рублей автомобиль Nissan Patrol экс-губернатора, а также псалтырь 1779 года, его купили за 50,1 тыс. рублей. Наручные часы Blancpain Aqua Lung с корпусом серебристого цвета, серебряными стрелками и кожаным ремешком продать не удалось, их начальная стоимость превышала 552 тыс. рублей.

"Часы Blancpain Aqua Lung выставлены за 469 766 рублей, [начальная цена снижена] на 15%, торги назначены на 3 декабря. Также в комиссионном порядке, то есть до первой заявки [и по фиксированной цене] реализуются еще шесть видов часов, [в том числе] часы Breguet за 464 тыс. рублей, часы марки Rolex, пять икон стоимостью от 5 до 69 тыс. рублей, тренажер и несколько книг", - сказала собеседница агентства.

Среди выставленных на продажу книг Никиты Белых она отметила томик Канта, полное собрание сочинений Салтыкова-Щедрина, книгу "Великорусские сказки Вятской губернии" 1915 года стоимостью 12,8 тыс. рублей, книгу "История вятской гимназии".

В апреле Пресненский суд Москвы отказался дать бывшему губернатору Кировской области отсрочку выплаты 48 млн рублей штрафа, наложенного на него по делу о получении взятки.

Теги
Белых, Никита ЮрьевичРоссияДело Никиты БелыхКировская область
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