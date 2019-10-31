Путин упрекнул власти регионов в схематичной оптимизации поликлиник

СВЕТЛОГОРСК /Калининградская область/, 31 октября. / ТАСС/. Власти регионов часто схематично проводят оптимизацию в первичном звене медицины, это может усугублять ситуацию. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.

"Большинство претензий граждан справедливы и обоснованы. И в случаях, когда мало что меняется к лучшему, это становится особенно очевидным. Когда местные власти с известным рвением берутся за оптимизацию и часто делают это схематично, усложняют доступ к медицинской помощи, это только усугубляет ситуацию", - сказал глава государства.

Он отметил, что поликлиника, где принимают терапевты, зачастую расположена недалеко от места проживания граждан, но все узкие специалисты и диагностическое оборудование сосредоточены или в другом конце города, или в соседнем районе. "Такая логистика, скорее всего, дает экономию средств, но не учитывает запросы и интересы людей, не обеспечивает широкую доступность медицинских услуг. Да, конечно, в этой ситуации кто-то подождет, кто-то терпимость определенную проявит, в очереди постоит, а кто-то просто рукой махнет и отложит на потом. А в результате все может закончиться тяжелым заболеванием", - указал российский лидер.

"Первичное звено - фундамент"

Он заявил, что повышение эффективности первичного звена здравоохранения должно быть в приоритете, основная работа ложится на регионы РФ, но федеральный центр должен оказать им поддержку.

"Первичное звено - это основа, фундамент всей системы здравоохранения", - сказал Путин, отметив, что сам этот термин означает "первенство, приоритет, а не место на периферии отечественного здравоохранения".

Президент РФ подчеркнул, что для вывода первичного звена "на требуемый высокий уровень" необходима слаженная, эффективная деятельность всех органов и всех уровней власти. "Основная работа должна идти в субъектах РФ. Я прошу правительство, Минздрав, другие ведомства оказывать всестороннее содействие, помощь и поддержку регионам", - обратился Путин к участникам совещания.