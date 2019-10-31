Омбудсмен КБР: включение в стаж безработных женщин ухода за детьми улучшит демографию

НАЛЬЧИК, 31 октября. /ТАСС/. Предложение по включению в трудовой стаж безработных женщин ухода за ребенком может улучшить демографическую ситуацию в РФ, считает уполномоченный по правам человека в Кабардино-Балкарии Борис Зумакулов.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила засчитывать в трудовой стаж время, проведенное неработающими женщинами в уходе за ребенком. По ее мнению, эта инициатива должна касаться всех женщин, которые ухаживают за детьми.

"Женщина рожает ребенка, она должна следить за ним, воспитывать нового гражданина - это большой труд. Может быть, сразу это не даст заметных сдвигов, но в перспективе станет престижно рожать детей и ухаживать за детьми, тогда и меньше будет брошенных детей. Когда страна ставит важнейшую задачу улучшения демографической ситуации, то повышение социального статуса женщины, матери - это важно", - сказал ТАСС Зумакулов.

По его мнению, такая инициатива актуальна для регионов Северного Кавказа, где традиционно высокая рождаемость. "Если сравнивать с другими регионами, то у нас рождаемость находится на хорошем уровне, и эту планку надо держать, необходимо продолжать соответствующее стимулирование", - сказал собеседник агентства.

Омбудсмен отметил, что это, тем не менее, даст дополнительную финансовую нагрузку на регион. "Может быть, появятся люди, которые не поддержат эту идею, с учетом того, что у нас и так большая безработица. В этом смысле важно, чтобы федеральный центр взял на себя финансирование этой задачи, тогда на Северном Кавказе это активно поддержат, потому что у нас высокое уважение к женщине, тем более к матери", - заключил он.

Министерство труда и социального развития РФ ранее сочло справедливым и обоснованным предложение об увеличении с 1,5 до 3 лет периода ухода за ребенком, включаемого в страховой стаж при назначении пенсии.