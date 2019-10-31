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Между Хайкоу и Хошимином установлено прямое авиасообщение

Это уже седьмой международный маршрут, открытый в аэропорту Мэйлань в 2019 году

ХАЙКОУ /Китай/, 31 октября. /ТАСС/. Прямое авиасообщение установлено между административным центром южной китайской провинции Хайнань городом Хайкоу и вьетнамским Хошимином. Как сообщает местный информационный ресурс "Наньхайван", первый борт из Хошимина благополучно приземлился в международном аэропорту Мэйлань (Хайкоу) 28 октября.

Это уже седьмой международный маршрут, открытый в аэропорту Мэйлань в этом году. Оператором нового рейса является вьетнамская компания Wenhua Air Travel. Перелеты выполняются на самолетах A321 два раза в неделю: по четвергам и воскресеньям.

После запуска нового рейса управление по делам туризма, культуры, радио, телевидения и спорта Хайкоу провело презентацию туристического потенциала города для турагентов и прессы из города Хошимин.

Вьетнамская делегация, состоящая из 38 туристических агентов, проведет на Хайнане пять дней. Программа поездки предусматривает посещение городов Хайкоу, Санья и ряда других районов острова.

Правительство Хайнаня в настоящее время уделяет большое внимание развитию авиасообщения провинции с другими странами на фоне плана по превращению острова в туристический курорт мирового уровня, а также строительства пилотной зоны свободной торговли.

Две главные воздушные гавани провинции в городах Хайкоу и Санья в настоящее время по общему объему ежегодного пассажиропотока преодолели отметку в 20 млн человек. По этому показателю провинция занимает третье место после таких транспортных воздушных узлов, как Шанхай и провинция Гуандун. Вместе еще с двумя хайнаньскими аэропортами в Цюнхае и Саньша эти воздушные гавани обслуживают свыше 500 внутренних и международных авиационных направлений.

Теги
КитайВьетнамХайнань
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