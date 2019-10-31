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Городскую больницу отремонтируют в Кисловодске в 2020 году

Средства на реконструкцию будут выделены из бюджета Ставропольского края

ПЯТИГОРСК, 31 октября. /ТАСС/. Реконструкция городской больницы Кисловодска (Ставропольский край) начнется в 2020 году. Капитальный ремонт там не проводился более 30 лет, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе городской администрации.

"Построили больницу в 1988 году, капитального ремонта с того времени не проводилось. Поэтому реконструкция имеет большое значение для горожан", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, все здание будет обновлено, будут заменены инженерные коммуникации, модернизировано медицинское оборудование, благоустроена прилегающая территория.

Разработчиком проекта на реконструкцию и модернизацию больницы стал московский научно-проектный центр по объектам здравоохранения и отдыха "Гипроздрав". Проект будет разработан в рамках краевой адресной программы в текущем году, к реконструкции приступят в 2020 году. Средства на реконструкцию будут выделены из бюджета Ставропольского края.

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РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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