Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Осужденные впервые поучаствуют в этнографическом диктанте

Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов. На написание диктанта участникам будет выделено 45 минут

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Сотрудники ФСИН и осужденные, в том числе воспитанники колонии для несовершеннолетних, впервые примут участие в проводимом четвертый раз Большом этнографическом диктанте. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФСИН России.

"1 ноября впервые смогут проверить свой уровень этнокультурной грамотности 900 курсантов ведомственных вузов - Академии ФСИН России, Владимирского и Самарского юридических институтов ФСИН России, Вологодского, Воронежского, Кузбасского и Пермского институтов, а также осужденные, отбывающие наказание в исправительных учреждениях", - рассказали во ФСИН.

Для участия в этнографическом диктанте были выбраны исправительные учреждения в Чувашии и Удмуртии. Всего в тестировании примут участие порядка 100 осужденных из пяти исправительных колоний, в том числе Ижевской воспитательной колонии.

Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов: 20 вопросов общих для всех и 10 - по истории и этнографии для каждого региона. На написание диктанта участникам будет выделено 45 минут.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Расследование убийства в детском саду в Нарьян-Маре
Детский омбудсмен инициирует проверки детсадов после убийства ребенка в Нарьян-Маре
Совместно с правоохранительными органами специалисты проверят, как организована охранная работа в образовательных учреждениях региона
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС