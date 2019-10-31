Осужденные впервые поучаствуют в этнографическом диктанте

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Сотрудники ФСИН и осужденные, в том числе воспитанники колонии для несовершеннолетних, впервые примут участие в проводимом четвертый раз Большом этнографическом диктанте. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФСИН России.

"1 ноября впервые смогут проверить свой уровень этнокультурной грамотности 900 курсантов ведомственных вузов - Академии ФСИН России, Владимирского и Самарского юридических институтов ФСИН России, Вологодского, Воронежского, Кузбасского и Пермского институтов, а также осужденные, отбывающие наказание в исправительных учреждениях", - рассказали во ФСИН.

Для участия в этнографическом диктанте были выбраны исправительные учреждения в Чувашии и Удмуртии. Всего в тестировании примут участие порядка 100 осужденных из пяти исправительных колоний, в том числе Ижевской воспитательной колонии.

Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов: 20 вопросов общих для всех и 10 - по истории и этнографии для каждого региона. На написание диктанта участникам будет выделено 45 минут.