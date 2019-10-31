Детский омбудсмен инициирует проверки детсадов после убийства ребенка в Нарьян-Маре

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в Ненецкого автономного округа (НАО) Галина Гуляева инициирует проверки всех образовательных учреждений округа с привлечением правоохранительных органов после убийства в Нарьян-Маре ребенка в детском саду. Об этом она сообщила ТАСС в четверг.

"Я прерываю свой отпуск, завтра утром буду в Нарьян-Маре и сразу соберем совещание. Я думаю, у нас будет ряд проверок проведен вместе с правоохранительными органами по всем учреждениям в плане охраны, в плане организации охранной работы. Это однозначно будет сделано. Будет проверен каждый детский сад, каждое образовательное учреждение, потому что, наверное, вопрос в этом. Самое главное - безопасность детей наших", - сказала она.

В четверг днем 36-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, во время тихого часа ворвался с ножом в детский сад и убил шестилетнего мальчика. В Следственном комитете РФ сообщили, что возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. Также возбуждены дела о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в отношении должностных лиц и частного охранного предприятия, не обеспечивших безопасность детей в детсаду.