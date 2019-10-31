В аэропорту Грозного начали ремонт взлетно-посадочной полосы

ГРОЗНЫЙ, 31 октября. /ТАСС/. Ремонтные работы на взлетно-посадочной полосе протяженностью 1,7 км начались в аэропорту Грозного. Об этом сообщил в четверг министр транспорта и связи региона Рамзан Черхигов на своей странице в Instagram.

"В международном аэропорту города Грозный начаты работы по ремонту взлетно-посадочной полосы на протяженности 1700 метров. На данный момент уложено около 300 т асфальта высокой прочности. Работы будут завершены в ближайшее время", - написал Черхигов, добавив, что ремонт не повлияет на регулярные международные и внутренние рейсы из Грозного.

В апреле председатель правительства Чечни Муслим Хучиев сообщал, что реконструкцию грозненского аэропорта по госпрограмме "Развитие транспортной системы" планируют начать в 2022 году. Согласно паспорту проекта, на ремонт выделят более 14 млрд рублей. Ожидается, что обновленный аэропорт сможет обслуживать до 1,5 млн человек ежегодно.

Здание аэропорта Грозного было разрушено в ходе двух чеченских кампаний. В 2001-2007 годах его частично восстановили по федеральной целевой программе. Пассажиропоток грозненского аэропорта в 2018 году увеличился на 30% и составил 458 тыс. пассажиров. В 2019 году ожидается рост до 600-700 тыс. человек.